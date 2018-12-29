Более 44% украинцев читают, что страна должна выбрать собственный путь развития, и более 42% выступают за ускорение движения в сторону ЕС – опрос

Сторонников европейского пути развития Украины и тех, кто считает, что страна должна выбрать собственный путь развития, почти поровну, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром "Социс".

Так, 44,7% респондентов считают, что Украина должна выбрать собственный путь развития, опираясь на свои ресурсы. 42,8% опрошенных полагают, что Украине надо более решительно двигаться в направлении Европы и Запада.

В то же время 8,0% респондентов считают, что Украина должна более решительно двигаться в направлении России и Востока. Еще 4,6% не ответили на вопрос.

Опрос проводился по выборке, которая представляет взрослое население Украины в целом, по таким признакам: пол, возраст (от 18 лет), разделение на регионы и тип поселения (город / село). Всего было опрошено 2000 респондентов. Метод сбора первичной социологической информации - стандартизированное интервью "face-to-face" по месту жительства респондентов.