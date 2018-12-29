За вступление Украины в ЕС готовы проголосовать на референдуме почти 60% украинцев - опрос

Почти 60% граждан Украины готовы проголосовать на референдуме за вступление Украины в ЕС и чуть более 45% поддерживают вступление страны в НАТО.

Согласно результатам опроса Центра «Социс», проведенного 8-18 декабря, если бы в ближайшее время состоялся референдум о вступлении Украины в Европейский Союз, то 58,3% граждан проголосовали бы за вступление в ЕС, 21,6% респондентов не поддержали бы такое вступление, 8,1% не принимали бы участие в референдуме, а 12,0% опрошенных не смогли ответить на вопрос.

В то же время вступление Украины в НАТО на референдуме готовы поддержать 45,5% опрошенных, 29,4% - высказываются против, 8,5% респондентов не придут на референдум, а 16,6% - затруднились ответить.

Опрос проводился по выборке, которая представляет взрослое население Украины в целом, по таким признакам: пол, возраст (от 18 лет), разделение на регионы и тип поселения (город / село). Всего было опрошено 2000 респондентов. Метод сбора первичной социологической информации - стандартизированное интервью "face-to-face" по месту жительства респондентов.