Политика

10:51 29.12.2018

У Юнкера есть сомнения в способности Румынии председательствовать в ЕС

1 мин читать
У Юнкера есть сомнения в способности Румынии председательствовать в ЕС

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер поставил под сомнение способность Румынии председательствовать в Совете ЕС.

"Я полагаю, что правительство Румынии еще не в полной мере осознало, что означает возглавлять страны ЕС", - заявил Ж.-К.Юнкер в интервью немецкой газете "Вельт".

Глава Еврокомиссии признал, что Бухарест "технически хорошо подготовлен" к председательству в Евросоюзе, но в то же время отметил, что для "осмотрительных действий" Румынии требуются умение слышать других и твердая готовность подчинять свои интересы интересам других.

"И здесь у меня имеются некоторые сомнения", - сказал он.

С 1 января 2019 года начинается шестимесячное председательствование в Совете ЕС Румынии, которая сменит в порядке ротации Австрию.

Теги: #ес #румыния #юнкер
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Более 44% украинцев читают, что страна должна выбрать собственный путь развития, и более 42% выступают за ускорение движения в сторону ЕС – опрос

За вступление Украины в ЕС готовы проголосовать на референдуме почти 60% украинцев - опрос

Продление антироссийских санкций ЕС вступило в силу

Оценочная миссия ЕС в цифровой отрасли приедет в Украину в январе-феврале 2019г - Климпуш-Цинцадзе

Соглашение об ассоциации за 9 месяцев 2018 года выполнено приблизительно на 50% - Климпуш-Цинцадзе

Почти 60% украинцев выступают за вступление страны в ЕС и 46% - за вступление в НАТО

Продление антироссийских санкций ЕС вступит в силу 29 декабря

Еврокомиссия выделяет на борьбу с "российской пропагандой" в 5 раз больше средств, чем прежде

В Евросоюзе ожидают, что Украина обеспечит избирательные права переселенцев на выборах в 2019 – Мингарелли

Украину следует подготовить к членству в ЕС и НАТО за следующие 5 лет - Порошенко

ПОСЛЕДНЕЕ

Почти половина украинцев допускает вмешательство РФ в выборы президента в Украине – опрос

Фаворитами предвыборных предпочтений украинцев являются Тимошенко и Порошенко – опрос центра "Социс"

Закрытие границы между США и Мексикой обойдется Вашингтону в миллиарды долларов

Белый дом обвиняет лидера демократов в Палате представителей в нежелании решать вопрос с частичным закрытием правительства

США решительно осуждают подрыв автобуса в Египте

США не будут больше оказывать помощь Гондурасу, Гватемале и Сальвадору - Трамп

Секунда политической рекламы на ТВ стоит до 5,7 тыс. грн, на радио – до 4 грн за 1 н.п.

Меркель и Макрон потребовали освобождения задержанных Россией украинских моряков

Порошенко: РФ начала реализовывать сценарий непосредственного вмешательства в украинские выборы

Украина рассчитывает на помощь НАТО в вопросе кибербезопасности в преддверии выборов - Климпуш-Цинцадзе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА