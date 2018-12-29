Политика

01:27 29.12.2018

США решительно осуждают подрыв автобуса в Египте

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США осуждают теракт, совершенный в Египте, и выражают соболезнования семьям погибших, сообщает госдеп США.

"Соединенные Штаты решительно осуждают совершенное нападение на туристический автобус в Гизе. Наши глубочайшие соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в заявлении зампредставителя ведомства Роберта Палладино.

Отмечается, что на данный момент США неизвестно о жертвах среди американских граждан.

"Мы поддерживаем всех египтян в борьбе с терроризмом и поддерживаем египетское правительство в привлечении виновных в этом нападении к ответственности", - следует из сообщения.

Инцидент произошел в городе Эль-Гиза близ столицы, в районе которого находятся всемирно известные египетские пирамиды. В результате подрыва автобуса два человека погибли, более десятка получили ранения.

По некоторым данным, автобус перевозил туристов восточноазиатских стран.

Теги: #реакция #сша #теракт #египет
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