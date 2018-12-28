Политика

17:36 28.12.2018

США не будут больше оказывать помощь Гондурасу, Гватемале и Сальвадору - Трамп

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США не будут больше оказывать помощь Гондурасу, Гватемале и Сальвадору - Трамп

США прекратят оказывать какую-либо помощь Гондурасу, Гватемале и Сальвадору из-за их неспособности решить миграционную проблему, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Гондурас, Гватемала и Сальвадор ничего не делают для США, а только забирают наши деньги", - написал Д.Трамп в Twitter.

"Я слышал, что новый караван (мигрантов - ИФ) формируется в Гондурасе, и они не предпринимают никаких действий на этот счет. Мы прекратим всю помощью этим трем странам", - отметил он.

При этом президент США добавил, что эти три страны "в течение многих лет использовали США для получения выгоды".

В этом году с октября сразу несколько крупных караванов мигрантов направились к границе США по территории Мексики. Общее число их участников составило около 10 тыс. человек. Среди мигрантов - граждане Гондураса, Сальвадора, Гватемалы и Мексики.

Д.Трамп не раз обвинял власти Мексики в неспособности сдержать караваны нелегальных иммигрантов.

Теги: #сша #трамп
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