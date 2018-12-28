Меркель и Макрон потребовали освобождения задержанных Россией украинских моряков

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу выступили с совместным заявлением к России с требованием освободить украинских моряков, задержанных во время инцидента в Керченском проливе.

"Мы требуем безопасного, свободного и беспрепятственного прохода для всех кораблей через Керченский пролив и немедленного, без всяких условий освобождения незаконно задержанных украинских моряков", - говорится в совместном заявлении Э.Макрона и А.Меркель.

"Они, как и все, должны отпраздновать праздники со своими семьями", - отметили А.Меркель и Э.Макрон.

Они добавили, что в Берлине и Париже обеспокоены ситуацией с правами человека в Крыму, нарушением Москвой международных норм и применением силы в Керченском проливе.