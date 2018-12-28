Политика

14:18 28.12.2018

Порошенко: РФ начала реализовывать сценарий непосредственного вмешательства в украинские выборы

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Порошенко: РФ начала реализовывать сценарий непосредственного вмешательства в украинские выборы

РФ использует информационные технологии для дискредитации руководства Украины и Молдовы, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Россия пытается использовать современные информационные технологии, в первую очередь для дискредитации руководства Украины и Молдовы. И последствия этой политики ощущают не только Украина и Молдова, но и большинство стран Европейского Союза", - сказал П.Порошенко во время церемонии открытия украинско-молдавского пункта пропуска "Паланка" в пятницу в Одесской области.

Он напомнил, что в наступающем году в Украине пройдут президентские и парламентские выборы, а в Молдове – парламентские. "К сожалению, Российская Федерация начала реализовывать сценарий непосредственного вмешательства в избирательный процесс. Это и пятая колона, которая готова немедленно бежать и вести переговоры на условиях капитуляции", - сказал глава Украинского государства.

П.Порошенко подчеркнул, что никто не хочет мира на востоке Украины больше, чем сами украинцы, но мира на условиях международного права и национальных интересов Украины.

Теги: #рф #порошенко #выборы
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