Украина рассчитывает на помощь НАТО в вопросе кибербезопасности в преддверии выборов - Климпуш-Цинцадзе

Вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявляет, что Украина рассчитывает на помощь НАТО в вопросе обеспечения кибербезопасности, в том числе своей избирательной системы в преддверии запланированных выборов, и уже договорилась о взаимодействии в этом вопросе с рядом стран-членов Альянса.

"Трастовый фонд по кибербезопасности полностью выполнил свою первую фазу. И Украина заинтересована в переходе во вторую фазу. Мы четко определились, как мы будем двигаться далее", - сказала И.Климпуш-Цинцадзе на пресс-конференции по результатам 2018 года в пятницу в Киеве.

По словам вице-премьера, так как Украина находится в преддверии президентских и парламентских выборов, запланированных на 2019 год, вопрос кибербезопасности, в том числе избирательной системы, является очень важным.

"Поэтому мы рассчитываем на то, что Альянс нам в этом поможет, несмотря на то, что мы уже договорились о взаимодействии в этом направлении с отдельными странами-членами Альянса", - подчеркнула И.Климпуш-Цинцадзе.