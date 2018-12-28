Оценочная миссия ЕС в цифровой отрасли приедет в Украину в январе-феврале 2019г - Климпуш-Цинцадзе

Вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявляет, что в январе-феврале 2019 года в Украине с визитом ожидается оценочная миссия Европейского Союза в цифровой отрасли.

"Отдельным направлением, про который можно говорить, что мы идем в ногу с Европейским Союзом – мы одновременно с государствами ЕС вводим стандарты электронной идентификации электронной коммерции, это как раз цифровая отрасль", - сказала она на пресс-конференции по итогам 2018 года в Киеве в пятницу.

Вице-премьер напомнила, что в июле 2018 года была сформирована дорожная карта по этому направлению и передана на рассмотрение европейским партнерам.

"Мы ожидаем в январе – в начале февраля оценочную миссию Европейского Союза для того, чтобы мы поняли, как мы можем двигаться именно в этом направлении", - добавила И.Климпуш-Цинцадзе.