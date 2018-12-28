Порошенко купил в декабре-2018 две квартиры и подарил их семьям военнослужащих, попавших в плен в боях за Дебальцево

Президент Украины Петр Порошенко купил в декабре 2018 года две квартиры и подарил их семьям военнослужащих, находящихся в плену.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе президента, сведения о двух квартирах, которые президент, как физическое лицо, приобрел в Кропивницком 27 декабря, появились в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления в разделе о существенных изменениях имущественного положения.

"Петр Порошенко подарил эти квартиры семьям двух военнослужащих, Сергея Глондара и Александра Коринькова. Старшина С. Глондар и младший сержант А.Кориньков попали в плен в 2015 году во время боев за Дебальцево. Уже почти четыре года их не удается вызволить из плена, несмотря на все усилия", - говорится в сообщении пресс-службы .

П.Порошенко узнал о сложных жилищных условиях семей двух пленных военнослужащих во время посещения 3-го отдельного полка сил специального назначения Вооруженных сил Украины имени князя Святослава Храброго в сентябре этого года.

П.Порошенко потратил на эти квартиры 2 млн 287 тыс 166 гривень.

Пресс-служба отмечает, что для президента Украины приоритетным остается освобождение всех без исключения украинских военнопленных, а также заложников, находящихся на территории страны-агрессора.