Политика

13:45 28.12.2018

Украинцы назвали политиком года Порошенко, главным событием года – создание ПЦУ

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Украинцы назвали политиком года Порошенко, главным событием года – создание ПЦУ

 Жители Украины назвали главным событием 2018 года создание единой Православной церкви Украины (ПЦУ), а политиком года 16% из них (больше всего) считают президента страны Петра Порошенко.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного с 19 по 25 декабря 2018 года Фондом демократических инициатив имени Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова.

Согласно результатам опроса, 24% украинцев назвали главным событием создание единой Православной церкви Украины, 17% - введение военного положения, 9% - инцидент в Керченском проливе с украинским судами, 7% - продолжение войны на Донбассе.

Политиком уходящего года 16% опрошенных назвали президента П.Порошенко (в 2017 году таких было 10%). Далее идут лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которую отметили 12% опрошенных, лидер Радикальной партии Олег Ляшко - 6%, шоумен Владимир Зеленский - 5%, лидер "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко - 4%.

При этом 25% не назвали никого.

В ходе исследования было опрошено 2017 респондентов во всех регионах Украины, кроме временно оккупированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Теги: #порошенко #опрос
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