"Батькивщина" и БПП лидируют в электоральном рейтинге партий - опрос

Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы в Верховную Раду Украины, то 16,4% из тех, кто собирается голосовать, проголосовали за партию "Батькивщина", 11,9% - за Блок Петра Порошенко "Солидарность".

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного с 19 по 25 декабря 2018 года Фондом демократических инициатив имени Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова.

9,2% респондентов проголосовали бы за "Оппозиционную платформу - За жизнь", 8,3% - за партию "Слуга народа", 6,7% - за Гражданскую позицию, 5,8% - за Радикальную партию Олега Ляшко.

Согласно данным опроса, остальные партии пока не преодолевают 5%-й барьер. В частности, партия "Объединение "Самопомич" получила бы поддержку 3,4% опрошенных, партия "Наши" Евгения Мураева - 2,9%, "Оппозиционный блок" - 2,7%, "УКРОП", "Свобода" и общественно-политическое движения Валентина Наливайченко "Справедливость" – по 2% респондентов.

В ходе исследования было опрошено 2017 респондентов во всех регионах Украины, кроме временно оккупированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.