Политика

12:18 28.12.2018

Тимошенко во втором туре побеждает Порошенко, но получает одинаковую поддержку с Зеленским и Гриценко - опрос

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Тимошенко во втором туре побеждает Порошенко, но получает одинаковую поддержку с Зеленским и Гриценко - опрос

В случае выхода во второй тур президентских выборов лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко и действующего главы государства Петра Порошенко Ю.Тимошенко на сегодняшний день получает поддержку 22% тех, кто планирует голосовать, а П.Порошенко - 16%.

Таковы данные опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 19 по 25 декабря 2018 года.

При этом в случае выхода во второй тур Ю.Тимошенко и шоумена Владимира Зеленского за последнего готовы голосовать 21%, а за Ю.Тимошенко - 20%.

Аналогичные данные получаются в паре Ю.Тимошенко с лидером "Гражданской позиции" Анатолием Гриценко (21% - за А.Гриценко и 20% - за Ю.Тимошенко).

Кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко Ю.Тимошенко побеждает во втором туре с результатом 24% против 14%.

В паре А.Гриценко - П.Порошенко лидер "Гражданской позиции" побеждает действующего президента с результатом 22% на 15%.

В паре В.Зеленский - П.Порошенко шоумен побеждает с результатом 22% на 17%.

Президент П.Порошенко во втором туре побеждает Ю.Бойко с результатом 19,5% против 14%.

При этом при любых парах во втором туре выборов президента от 33% до 41% респондентов не готовы голосовать ни за одного из кандидатов в этих парах. 13-14% не пойдут на выборы, а 11-13% не определились.

В ходе исследования было опрошено 2017 респондентов во всех регионах Украины, кроме временно оккупированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Теги: #рейтинг #опрос #выборы
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