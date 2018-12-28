Политика

13:07 28.12.2018

Санкции должны быть направлены на блокировку финансовой поддержки экономики РФ - Гройсман

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Санкции должны быть направлены на блокировку финансовой поддержки экономики РФ - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что антироссийские санкции должны блокировать финансовую поддержку российской экономики, однако не касаться работающих в Украине граждан РФ, не поддерживающих взаимоотношения с российским государством.

"Санкции налагаются на конкретных субъектов, имеющих те или иные признаки взаимодействия с российским режимом. И поэтому, если человек с российским паспортом, но работает в Украине, и нет никаких взаимоотношений с российским государством, и платит здесь налоги, я не думаю, что такой человек может быть в зоне риска", - сказал В.Гройсман в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам премьера, суть санкций - это блокировка финансовой поддержки российской экономики, которая работает на вооруженную машину или на финансирование каких-то террористических организаций. "Санкции должны быть таргетированы именно на это - другого, на мой взгляд, быть не может. Поэтому в таком алгоритме и работает санкционная политика", - подчеркнул В.Гройсман.


Полный текст интервью В.Гройсмана будет опубликован в новостной ленте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #гройсман #санкции
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