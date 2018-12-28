Политика

13:09 28.12.2018

Новая административно-территориальная система может быть создана в Украине за пять лет - Гройсман

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Новая административно-территориальная система может быть создана в Украине за пять лет - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что за следующие 5 лет в Украине может быть выстроена новая административно-территориальная система.

"Эта Верховная Рада сделала для местного самоуправления и децентрализации больше, чем все вместе взятые созывы со времен независимости. Здесь есть здоровое ядро людей, которые понимают что такое местное самоуправление… Поэтому я думаю, что эта Рада сможет это сделать (принять изменения в Конституцию в части местного самоуправления – ИФ)", - сказал В.Гройсман в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам премьера, в Конституции необходимо закрепить повсеместность местного самоуправления и распределение полномочий между уровнями власти по принципу субсидиарности.

Кроме того, по его словам, должна быть гарантирована финансовая самодостаточность местного самоуправления, в частности, и финансовая модель, которая была введена с 1 января 2015 года.

"Я не без оснований считаю, что за будущие пять лет есть уникальный шанс выстроить новую административно-территориальную модель успешной и самодостаточной Украины", - подчеркнул В.Гройсман.

Как сообщалось, В.Гройсман выступает за установление трехуровневой системы административно-территориального устройства (громада, район, регион) при внесении изменений в Конституцию Украины.


Полный текст интервью В.Гройсмана будет опубликован в новостной ленте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #гройсман #децентрализация
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