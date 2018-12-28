Правительство Украины сохранит нейтралитет во время выборов президента и парламента - премьер

Формирование приоритетов развития Украины на следующие годы зависит от того, какими будут очередные выборы президента и парламента в 2019 году, считает премьер Владимир Гройсман.

"От того, какими будут выборы президента и парламента, зависит, как будут сформированы приоритеты развития государства на следующие пять лет, - это правда", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Проведение честных, прозрачных и демократических выборов. Это моя задача как премьер-министра Украины. Иных задач у меня нет", - заявил В.Гройсман, отвечая на вопрос, каким образом будет сохраняться нейтралитет коалиционного правительства во время предвыборного процесса.

Он понимает, что будет "под атакой серьезного популизма". "Но у меня нет иного варианта: пока все будут бороться за рейтинги, бороться за Украину", - подчеркнул глава правительства.

По его словам, никто не застрахован от очередной порции популизма перед выборами. "Но я считаю, что украинцы - очень умные и мудрые люди. Просто каждый из нас должен очень серьезно над различными красивыми словами, которые мы слышим, подумать, и тогда все будет нормально", - добавил В.Гройсман.