Политика

12:41 28.12.2018

Правительство Украины сохранит нейтралитет во время выборов президента и парламента - премьер

1 мин читать
Правительство Украины сохранит нейтралитет во время выборов президента и парламента - премьер

Формирование приоритетов развития Украины на следующие годы зависит от того, какими будут очередные выборы президента и парламента в 2019 году, считает премьер Владимир Гройсман.

"От того, какими будут выборы президента и парламента, зависит, как будут сформированы приоритеты развития государства на следующие пять лет, - это правда", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Проведение честных, прозрачных и демократических выборов. Это моя задача как премьер-министра Украины. Иных задач у меня нет", - заявил В.Гройсман, отвечая на вопрос, каким образом будет сохраняться нейтралитет коалиционного правительства во время предвыборного процесса.

Он понимает, что будет "под атакой серьезного популизма". "Но у меня нет иного варианта: пока все будут бороться за рейтинги, бороться за Украину", - подчеркнул глава правительства.

По его словам, никто не застрахован от очередной порции популизма перед выборами. "Но я считаю, что украинцы - очень умные и мудрые люди. Просто каждый из нас должен очень серьезно над различными красивыми словами, которые мы слышим, подумать, и тогда все будет нормально", - добавил В.Гройсман.

 

Теги: #гройсман #выборы
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Новая административно-территориальная система может быть создана в Украине за пять лет - Гройсман

Санкции должны быть направлены на блокировку финансовой поддержки экономики РФ - Гройсман

"Батькивщина" и БПП лидируют в электоральном рейтинге партий - опрос

Тимошенко во втором туре побеждает Порошенко, но получает одинаковую поддержку с Зеленским и Гриценко - опрос

Тимошенко лидирует в рейтинге кандидатов в президенты, Порошенко на втором месте - опрос

Гройсман: От выборов-2019 зависит формирование приоритетов развития государства на следующие 5 лет

ЦИК объявила о начале избирательной кампании выборов президента Украины с 31 декабря

"Самопомич" определится со своим кандидатом в президенты Украины на съезде через неделю в Киеве

Кернес отказался от предложения участвовать в президентских выборах и готов поддержать Порошенко

Кернес намерен принимать решение, баллотироваться ли в мэры, в зависимости от настроений харьковчан

ПОСЛЕДНЕЕ

Соглашение об ассоциации за 9 месяцев 2018 года выполнено приблизительно на 50% - Климпуш-Цинцадзе

Почти 60% украинцев выступают за вступление страны в ЕС и 46% - за вступление в НАТО

Продление антироссийских санкций ЕС вступит в силу 29 декабря

Еврокомиссия выделяет на борьбу с "российской пропагандой" в 5 раз больше средств, чем прежде

Тимошенко, Порошенко и Ляшко являются лидерами по досрочной агитационной кампании на предстоящий выборах президента – "Опора"

Кернес: У меня нет конфликта со Светличной, есть незначительные разногласия

Кабмин одобрил стратегию информреинтеграции Крыма

Трамп: США не собираются быть мировым жандармом

СНБО Украины ввел санкции против физ- и юрлиц – российских компаний, бизнесменов, политиков, депутатов и силовиков

ЦИК презентовала рабочую модель новой версии официального сайта, которая должна заработать в марте

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА