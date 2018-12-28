Политика

10:36 28.12.2018

Еврокомиссия выделяет на борьбу с "российской пропагандой" в 5 раз больше средств, чем прежде

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Еврокомиссия выделяет на борьбу с "российской пропагандой" в 5 раз больше средств, чем прежде

Евросоюз решил заметно усилить противодействие российской пропаганде, утверждает "Радио Польши".

С начала 2019 года в Брюсселе направят больше средств и больше кадров на борьбу с российской пропагандой. В 2018 году на эти цели было выделено 1 млн евро, в следующем году - 5 млн евро. Группа, занимающаяся борьбой с российской дезинформацией, ранее насчитывала несколько человек, в 2019 году ее штат увеличиться до 50 человек, сообщило "Радио Польши".

С призывом к более эффективной борьбе с российской дезинформацией в Брюссель несколько недель назад обратилась группа, состоящая из 60 экспертов из двадцати стран, занимающихся вопросами безопасности.

Эксперты, которые подписали письмо, направленное Европейской комиссии, отмечают, что в данной ситуации мобилизация сил и ресурсов просто необходима. Особенно в контексте запланированных на май выборов в Европейский парламент и ожидаемой активизации российских пропагандистов.

Руководитель программы Kremlin Watch, созданной чешским институтом "Европейские ценности", Якуб Янда прокомментировал данное решение Еврокомиссии: "До этого момента Европейская комиссия преуменьшала нависающую угрозу со стороны России. Теперь это изменилось. Хорошо, что бюджет будет увеличен".

"Конечно, все еще этого недостаточно. Однако это маленький шаг вперед в правильном направлении", - отметил Я.Янда.

Теги: #пропаганда #рф #ес
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