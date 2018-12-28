Гройсман: От выборов-2019 зависит формирование приоритетов развития государства на следующие 5 лет

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что формирование приоритетов развития Украины на следующие годы зависит от того, какими будут очередные выборы президента и парламента, запланированные на 2019 год.

"От того, какими будут выборы президента и парламента, зависит, как будут сформированы приоритеты развития государства на следующие 5 лет - это правда", - сказал В.Гройсман в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Отвечая на вопрос, каким образом будет сохраняться нейтральность коалиционного правительства во время предвыборного процесса, премьер ответил, что есть ряд приоритетных задач, которые Кабмин намерен выполнять, "а также то, что зависит от правительства относительно честных, прозрачных и демократических выборов".

"Это мои задачи как премьер-министра Украины. Других задач у меня нет. Я понимаю, что буду под атакой серьезного популизма, но у меня нет другого варианта как: пока все будут бороться за рейтинги, бороться за Украину", - подчеркнул глава правительства.

Он отметил, что никто не застрахован от очередной порции популизма перед выборами. "Но я считаю, что украинцы очень умные и мудрые люди. Просто каждый из нас должен очень серьезно над различными красивыми словами, которые мы слышим, подумать, и тогда все будет нормально", - добавил В.Гройсман.



Полный текст интервью В.Гройсмана будет опубликован в новостной ленте агентства.