Политика

17:49 27.12.2018

ЦИК объявила о начале избирательной кампании выборов президента Украины с 31 декабря

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ЦИК объявила о начале избирательной кампании выборов президента Украины с 31 декабря

 Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины объявила о начале избирательного процесса очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 года с 31 декабря 2018 года.

Соответствующее постановление ЦИК приняла на своем заседании в четверг.

Согласно законодательству, избирательная кампания продлится 90 дней. Выборы пройдут 31 марта 2019 года.

С 31 декабря 2018-го по 3 февраля 2019 года включительно ЦИК будет принимать документы от кандидатов в президенты, до 8 февраля включительно должна пройти регистрация кандидатов. После этого объявят окончательный и официальный список претендентов на пост главы государства.

Кандидат в президенты должен быть гражданином Украины, который достиг 35-летнего возраста, владеть государственным языком и проживать в Украине в течение 10 последних лет до дня выборов.

Кандидата в президенты может выдвинуть политическая партия или он может быть самовыдвиженцем. Он должен предоставить декларацию о доходах за год, предшествующий году начала выборов. Ее проверит Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и впоследствии обнародует результаты проверки.

Кроме того, кандидат должен внести залог в размере 2,5 млн грн. Эта сумма возвращается субъекту внесения – партии или кандидату на пост президента – в двух случаях: либо в случае победы на выборах, либо в случае выхода во второй тур. Всем остальным участникам выборов деньги не возвращаются, они идут в государственный бюджет Украины.

Свою кандидатуру на выборах можно снять не позднее, чем за 23 дня до дня голосования, обратившись в ЦИК. На президентских выборах - до 7 марта 2019 года включительно.

Теги: #цик #выборы
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