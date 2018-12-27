Политика

13:17 27.12.2018

Кернес: У меня нет конфликта со Светличной, есть незначительные разногласия

2 мин читать
Кернес: У меня нет конфликта со Светличной, есть незначительные разногласия

Городской голова Харькова Геннадий Кернес заявляет об отсутствии противостояния между его командой и командой главы Харьковской областной государственной администрации Юлии Светличной.

"Хочу сообщить всем заинтересованным лицам - не существует противостояния между Харьковским городским советом, его исполкомом и моей командой в целом и командой Юлии Светличной. Мы все работаем только на одно - на дальнейшее развитие Харькова и Харьковщины, на создание в регионе территории успеха", - написал Г.Кернес на своей странице в Facebook.

Он также утверждает, что между ним и главой обладминистрации существуют лишь "некоторые незначительные разногласия" и они с Ю.Светличной относятся друг к другу с уважением.

"У меня нет конфликта с Юлией Александровной. Есть некоторые незначительные разногласия в вопросах дальнейшего развития Харькова как областного центра, но эти разногласия мы с главой областной администрации решаем в рабочем порядке. Никакой политической или личностной подоплеки в этих разногласиях нет... Хочу отдельно отметить, что я с уважением отношусь к Юлии Александровне и знаю, что с ее стороны также есть уважение и к Харьковскому городскому совету, и ко мне лично", - написал Г.Кернес.

Как сообщалось, в среду, 26 декабря Г.Кернес оценил взаимоотношения с ОГА на "двойку" по пятибалльной шкале. Он заявил, что обладминистрация искусственно затягивает согласование ряда городских проектов. "Наши проекты лежат у них в администрации по 2 месяца, по 3 месяца на согласовании, по 4 месяца… Почему? Потому что они хотят, чтобы мы называли фамилию руководителя, т.е. госпожи Светличной, во всех улучшениях, что она приложила к этому руку… Я не приветствую ее тактическую политику восхвалять себя во всех улучшениях, которые проходят в Харькове", - сказал он.

По его мнению, уголовные производства, открытые по различным коммунальным предприятиям являются заказными. "Мы четко понимаем, что возбуждение этих уголовных дел идет из кабинета губернатора, из команд (главы АП - ИФ) Райнина. У нас нет ни одного предприятия, где не было бы возбуждено хотя бы 10 уголовных дел", - сказал Г.Кернес.

Теги: #светличная #кернес #харьков
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Кернес отказался от предложения участвовать в президентских выборах и готов поддержать Порошенко

Кернес намерен принимать решение, баллотироваться ли в мэры, в зависимости от настроений харьковчан

Глава Харьковской обладминистрации Светличная возглавила депутатскую группу, в которую вошло 3/4 депутатов Харьковского облсовета

Харьковский горсовет просит Раду позволить переселенцам голосовать на местных выборах

Харьковский горсовет утвердил заместителем мэра Овинникову, подозреваемую по делу о выделении земли

Светличную повторно избрали вице-президентом Палаты регионов Конгресса региональных властей Совета Европы

Климкин: мы стараемся пробиться к Сенцову

Порошенко: На харьковских предприятиях ОПК куется броня ВСУ, об которую ломает зубы российский агрессор

НАПК внесло предписание Кернесу на непроведенную проверку подачи деклараций чиновниками Харьковского горсовета

НАПК проверит е-декларации судьи Антонова, который закрыл "дело Кернеса"

ПОСЛЕДНЕЕ

Тимошенко, Порошенко и Ляшко являются лидерами по досрочной агитационной кампании на предстоящий выборах президента – "Опора"

Кабмин одобрил стратегию информреинтеграции Крыма

Трамп: США не собираются быть мировым жандармом

СНБО Украины ввел санкции против физ- и юрлиц – российских компаний, бизнесменов, политиков, депутатов и силовиков

ЦИК презентовала рабочую модель новой версии официального сайта, которая должна заработать в марте

Порошенко и Назарбаев обсудили развитие торгово-экономического сотрудничество, взаимодействие в международных организациях

СНБО в закрытом режиме рассмотрит недостатки военного управления, выявленные во время военного положения

Порошенко: СНБО Украины внесет ряд депутатов ГД России и предприятий-поставщиков ВС РФ в расширенный санкционный список

Порошенко: Украина никогда не откажется от использования своих портов в Азовском море

Порошенко объявил о прекращении военного положения в 10 областях Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА