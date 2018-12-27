Кернес: У меня нет конфликта со Светличной, есть незначительные разногласия

Городской голова Харькова Геннадий Кернес заявляет об отсутствии противостояния между его командой и командой главы Харьковской областной государственной администрации Юлии Светличной.

"Хочу сообщить всем заинтересованным лицам - не существует противостояния между Харьковским городским советом, его исполкомом и моей командой в целом и командой Юлии Светличной. Мы все работаем только на одно - на дальнейшее развитие Харькова и Харьковщины, на создание в регионе территории успеха", - написал Г.Кернес на своей странице в Facebook.

Он также утверждает, что между ним и главой обладминистрации существуют лишь "некоторые незначительные разногласия" и они с Ю.Светличной относятся друг к другу с уважением.

"У меня нет конфликта с Юлией Александровной. Есть некоторые незначительные разногласия в вопросах дальнейшего развития Харькова как областного центра, но эти разногласия мы с главой областной администрации решаем в рабочем порядке. Никакой политической или личностной подоплеки в этих разногласиях нет... Хочу отдельно отметить, что я с уважением отношусь к Юлии Александровне и знаю, что с ее стороны также есть уважение и к Харьковскому городскому совету, и ко мне лично", - написал Г.Кернес.

Как сообщалось, в среду, 26 декабря Г.Кернес оценил взаимоотношения с ОГА на "двойку" по пятибалльной шкале. Он заявил, что обладминистрация искусственно затягивает согласование ряда городских проектов. "Наши проекты лежат у них в администрации по 2 месяца, по 3 месяца на согласовании, по 4 месяца… Почему? Потому что они хотят, чтобы мы называли фамилию руководителя, т.е. госпожи Светличной, во всех улучшениях, что она приложила к этому руку… Я не приветствую ее тактическую политику восхвалять себя во всех улучшениях, которые проходят в Харькове", - сказал он.

По его мнению, уголовные производства, открытые по различным коммунальным предприятиям являются заказными. "Мы четко понимаем, что возбуждение этих уголовных дел идет из кабинета губернатора, из команд (главы АП - ИФ) Райнина. У нас нет ни одного предприятия, где не было бы возбуждено хотя бы 10 уголовных дел", - сказал Г.Кернес.