ЦИК презентовала рабочую модель новой версии официального сайта, которая должна заработать в марте

Центральная избирательная комиссия Украины представила рабочую модель новой версии своего официального сайта, которая должна заработать в марте 2019 года.

"Мы пытались передать динамику и наш позитивный настрой. Концепция новой версии сайта говорит о том, что мы открытые, позитивные и настроены на сотрудничество", - отметила во время презентации в среду глава ЦИК Татьяна Слипачук.

По ее словам, сайт должен быть простым, удобным и понятным для пользователей, а также интегрированным с социальными сетями. Не менее важно и то, что он станет доступным для людей с ограниченными возможностями, в частности, имеющих проблемы со зрением.

При этом базовая идея нового сайта является адресной, то есть фокусирует каждого субъекта избирательного процесса на определенной, необходимой ему информации

Новая версия сайта будет содержать календарь, который поможет по датам с помощью сквозного поиска быстро найти необходимые постановления ЦИК.

Отдельным разделом выделены ответы на часто задаваемые вопросы, которые ставят избиратели. Также в перспективе планируется выставлять на сайте видео очередных заседаний ЦИК и добавить картографическую информацию. Кроме того, предполагается, что пользователи сайта смогут получать ответы на электронные запросы, проверять регистрацию себя как избирателя.

"Новая версия сайта, мы ожидаем, будет запущена где-то в начале марта. Это предусмотрено и контрактом", - отметила Т.Слипачук.

Разработчики рабочей модели новой версии сайта ЦИК брали в качестве примеров сайты центральных органов администрирования выборов Великобритании, Канады и Австралии. Поддержку и финансовую помощь оказал Международный фонд избирательных систем (IFES) в Украине.