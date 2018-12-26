Политика

18:57 26.12.2018

Порошенко и Назарбаев обсудили развитие торгово-экономического сотрудничество, взаимодействие в международных организациях

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Порошенко и Назарбаев обсудили развитие торгово-экономического сотрудничество, взаимодействие в международных организациях

 Президент Украины Петр Порошенко в среду вечером провел телефонный разговор с президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым, сообщает пресс-служба главы государства.

"Стороны договорились об очередном заседании совместной Межгосударственной украинско-казахстанской комиссии по экономическому сотрудничеству в 2019 году. Отдельно внимание было уделено состоянию и перспективам развития торгово-экономического двустороннего сотрудничества", - говорится в обнародованном в среду вечером сообщении.

Главы обоих государств обсудили также вопросы взаимодействия в рамках международных организаций, в частности, в ООН.

Президенты Украины и Казахстана обсудили ситуацию с безопасностью на временно оккупированных территориях Украины.

"В ходе беседы главы государств отметили обоюдную заинтересованность в активизации динамики политического диалога между Украиной и Республикой Казахстан", - сообщают в пресс-службе украинского президента.

Теги: #назарбаев #порошенко #сотрудничество
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