Политика

18:29 26.12.2018

Кернес намерен принимать решение, баллотироваться ли в мэры, в зависимости от настроений харьковчан

1 мин читать
Кернес намерен принимать решение, баллотироваться ли в мэры, в зависимости от настроений харьковчан

 Городской голова Харькова Геннадий Кернеса уклонился от прямого ответа на вопрос, будет ли он еще раз баллотироваться на эту должность.

"Готов ли я пойти на новый срок?.. Еще рано об этом говорить", - сказал Г.Кернес журналистам в среду.

"Я буду принимать это решение только по настроению харьковчан", - добавил он.

Как сообщалось, Г.Кернес стал и.о. городского головы Харькова в марте 2010 года после того, как тогдашний городской голова Михаил Добкин был назначен главой Харьковской облгосадминистрации.

В октябре 2010 года Г.Кернес, баллотировавшийся от Партии регионов, выиграл выборы городского головы Харькова, набрав 30,09% и опередив своего конкурента, представителя Батькивщины Арсена Авакова на 0,63%

В октябре 2015 года Г.Кернес, баллотировавшийся от партии "Видродження", был переизбран, набрав более 65%.

Теги: #кернес #выборы
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Кернес отказался от предложения участвовать в президентских выборах и готов поддержать Порошенко

Зеленский: я думаю о выборах президента, но пока об этом рано говорить

Внеочередные выборы в Израиле намечены на апрель 2019 года

Кандидаты от БПП победили в 52 из 78 ОТГ по всей Украине, заявляют в партии

Представители "Батькивщины" набрали 35,7% на выборах депутатов ОТГ, заявляет Тимошенко

Кандидаты о БПП побеждают на выборах в 65% ОТГ – пресс-служба партии

Кандидаты о БПП побеждают на выборах в 40% ОТГ

В Украине проходят выборы в 78 ОТГ в 13 областях

Под санкции подпали работавшие на Дерипаску, подозреваемые в атаке в Солсбери, взломе WADA и вмешательстве в выборы - Минфин США

Шоумен Зеленский не выйдет во второй тур выборов президента, считает социолог Бекешкина

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко и Назарбаев обсудили развитие торгово-экономического сотрудничество, взаимодействие в международных организациях

СНБО в закрытом режиме рассмотрит недостатки военного управления, выявленные во время военного положения

Порошенко: СНБО Украины внесет ряд депутатов ГД России и предприятий-поставщиков ВС РФ в расширенный санкционный список

Порошенко: Украина никогда не откажется от использования своих портов в Азовском море

Порошенко объявил о прекращении военного положения в 10 областях Украины

Украинцы назвали эффективными борцами с повышением тарифов на коммунальные услуги Ляшко и Тимошенко – опрос

Нардеп Емец инициирует сбор подписей для внеочередного заседания Рады о результатах военного положения, Ляшко хочет отчет президента

Уходящий в отставку глава Пентагона провел Рождество за работой

Лидеры и народные депутаты партии "Оппозиционный блок", лидер партии "Наши" Мураев  попали под российские санкции

Специальные экономические меры России расширены более чем на 200 лиц и организаций Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА