Кернес намерен принимать решение, баллотироваться ли в мэры, в зависимости от настроений харьковчан
Городской голова Харькова Геннадий Кернеса уклонился от прямого ответа на вопрос, будет ли он еще раз баллотироваться на эту должность.
"Готов ли я пойти на новый срок?.. Еще рано об этом говорить", - сказал Г.Кернес журналистам в среду.
"Я буду принимать это решение только по настроению харьковчан", - добавил он.
Как сообщалось, Г.Кернес стал и.о. городского головы Харькова в марте 2010 года после того, как тогдашний городской голова Михаил Добкин был назначен главой Харьковской облгосадминистрации.
В октябре 2010 года Г.Кернес, баллотировавшийся от Партии регионов, выиграл выборы городского головы Харькова, набрав 30,09% и опередив своего конкурента, представителя Батькивщины Арсена Авакова на 0,63%
В октябре 2015 года Г.Кернес, баллотировавшийся от партии "Видродження", был переизбран, набрав более 65%.