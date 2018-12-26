Кернес намерен принимать решение, баллотироваться ли в мэры, в зависимости от настроений харьковчан

Городской голова Харькова Геннадий Кернеса уклонился от прямого ответа на вопрос, будет ли он еще раз баллотироваться на эту должность.

"Готов ли я пойти на новый срок?.. Еще рано об этом говорить", - сказал Г.Кернес журналистам в среду.

"Я буду принимать это решение только по настроению харьковчан", - добавил он.

Как сообщалось, Г.Кернес стал и.о. городского головы Харькова в марте 2010 года после того, как тогдашний городской голова Михаил Добкин был назначен главой Харьковской облгосадминистрации.

В октябре 2010 года Г.Кернес, баллотировавшийся от Партии регионов, выиграл выборы городского головы Харькова, набрав 30,09% и опередив своего конкурента, представителя Батькивщины Арсена Авакова на 0,63%

В октябре 2015 года Г.Кернес, баллотировавшийся от партии "Видродження", был переизбран, набрав более 65%.