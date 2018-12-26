СНБО в закрытом режиме рассмотрит недостатки военного управления, выявленные во время военного положения

Совет национальной безопасности и обороны Украины в закрытом режиме рассмотрит недостатки военного управления в стране, которые были выявлены во время действия военного положения, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Благодаря военному положению в условиях, приближенных к боевым, мы подвергли суровой проверке системы военного управления вооружения, обеспечения… выявлено, кстати (я буду об этом отрыто говорить на закрытой части) большое количество недостатков", – сказал он на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в среду в Киеве.

П.Порошенко подчеркнул, что это очень важно, поскольку слабые места в военном управлении должны быть выявлены до того, как ими успеет воспользоваться противник.