Политика

14:47 26.12.2018

Порошенко: СНБО Украины внесет ряд депутатов ГД России и предприятий-поставщиков ВС РФ в расширенный санкционный список

1 мин читать
Порошенко: СНБО Украины внесет ряд депутатов ГД России и предприятий-поставщиков ВС РФ в расширенный санкционный список

 Совет национальной безопасности и обороны Украины расширит санкционный список депутатами российской Государственной Думы из фракций "Единая Россия" и "ЛДПР", а также предприятиями-поставщиками Вооруженных сил Российской Федерации, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Значительное количество депутатов Государственной Думы, в том числе от фракций "Единая Россия", "ЛДПР" также решением вводятся в санкционный список", - сказал президент на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в среду в Киеве.

Он также сообщил, что в этот список будут внесены предприятия, которые "тем или иным способом противодействуют Украине, обеспечивают военную составляющую поставок в вооруженные силы РФ".

Теги: #снбо #рф #порошенко #санкции
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

СНБО в закрытом режиме рассмотрит недостатки военного управления, выявленные во время военного положения

Порошенко: Украина никогда не откажется от использования своих портов в Азовском море

Порошенко объявил о прекращении военного положения в 10 областях Украины

Лукашенко: РФ отвергла все предложения Беларуси по компенсации за налоговый маневр

Отношения между Москвой и Киевом могут ухудшиться – генсек ОБСЕ

Порошенко почтил память Вячеслава Черновола

Порошенко подписал закон о расширении перечня бойцов за независимость Украины со статусом УБД

Порошенко приветствует резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму

Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ (МП)

Порошенко: Каждый успех украинских дипломатов в противостоянии российской агрессии – это сохраненные жизни бойцов на передовой

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинцы назвали эффективными борцами с повышением тарифов на коммунальные услуги Ляшко и Тимошенко – опрос

Нардеп Емец инициирует сбор подписей для внеочередного заседания Рады о результатах военного положения, Ляшко хочет отчет президента

Зеленский: я думаю о выборах президента, но пока об этом рано говорить

Уходящий в отставку глава Пентагона провел Рождество за работой

Лидеры и народные депутаты партии "Оппозиционный блок", лидер партии "Наши" Мураев  попали под российские санкции

Специальные экономические меры России расширены более чем на 200 лиц и организаций Украины

Москва расширила список физических и юридических лиц Украины, подпадающих под санкции

Ярош о Вакарчуке и Зеленском: Играть судьбой государства нежелательно

Нардеп Деревянко вышел из политического партнерства с Саакашвили

Внеочередные выборы в Израиле намечены на апрель 2019 года

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА