Порошенко: СНБО Украины внесет ряд депутатов ГД России и предприятий-поставщиков ВС РФ в расширенный санкционный список

Совет национальной безопасности и обороны Украины расширит санкционный список депутатами российской Государственной Думы из фракций "Единая Россия" и "ЛДПР", а также предприятиями-поставщиками Вооруженных сил Российской Федерации, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Значительное количество депутатов Государственной Думы, в том числе от фракций "Единая Россия", "ЛДПР" также решением вводятся в санкционный список", - сказал президент на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в среду в Киеве.

Он также сообщил, что в этот список будут внесены предприятия, которые "тем или иным способом противодействуют Украине, обеспечивают военную составляющую поставок в вооруженные силы РФ".