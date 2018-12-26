Политика

14:45 26.12.2018

Порошенко: Украина никогда не откажется от использования своих портов в Азовском море

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Порошенко: Украина никогда не откажется от использования своих портов в Азовском море

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о том, что Украина никогда не откажется от использования портов в Азовском море.

"Украина никогда не откажется от использования своих азовских портов, в том числе военными судами", - сказал П.Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны в среду в Киеве.

Он отметил, что на стороне Украины – международное право, а также поддержка цивилизованного мира.

"Мы предпримем все политико-дипломатические меры", - резюмировал президент.

Теги: #порошенко #азовское_море
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