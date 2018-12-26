Политика

11:16 26.12.2018

Нардеп Емец инициирует сбор подписей для внеочередного заседания Рады о результатах военного положения, Ляшко хочет отчет президента

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Нардеп Емец инициирует сбор подписей для внеочередного заседания Рады о результатах военного положения, Ляшко хочет отчет президента

 Народный депутат Украины (фракция "Народный фронт") Леонид Емец в среду с 14.00 начинает сбор подписей парламентариев для проведения внеочередного заседания Верховной Рады, чтобы заслушать результаты военного положения в ряде областей Украины.

"Военное положение завершается сегодня в 14.00. Это первое военное положение в Украине. (…) Кажется логично и честно перед страной было бы провести в день завершения военного положения отдельное заседание ВР. Разобраться, есть ли необходимость в продолжении, или цель ВП уже достигнута. (…) Заслушать отчет военного руководства. Продемонстрировать украинцам, наконец, что это все было серьезно", - написал Л.Емец на странице в Фейсбуке в среду.

По словам нардепа, с 14.00 он начинает сбор подписей (необходим минимум 150) народных депутатов за проведение внеочередного заседания парламента.

"Повестка дня - результаты военного положения. Сроки - до конца 2018 года. Место сбора подписей – Садовая, 3а, 532 кабинет с табличкой Леонид Емец", - уточнил Л.Емец.

В свою очередь, лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко призвал президента Украины Петра Порошенко отчитаться о результатах действия военного положения.

"Сегодня истекает срок действия военного положения. Я призываю президента Порошенко отчитаться перед украинцами о результатах его действия", - написал О.Ляшко на странице в Фейсбуке.

Теги: #рада #военное_положение
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