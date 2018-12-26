Зеленский: я думаю о выборах президента, но пока об этом рано говорить

Шоумен, представитель партии "Слуга народа" Владимир Зеленский подтвердил, что рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры на выборах президента Украины, но отметил, что пока еще только обдумывает это.

"Я об этом думаю, очень думаю. Склоняюсь… Рано об этом говорить. Я думаю, что может быть. Действительно, я об этом очень много думаю. Я об этом много говорю с семьей, для меня их мнение очень важно", - сказал он в эфире программы "В гостях у Дмитрия Гордона".

В.Зеленский подчеркнул, что родные хорошо знают, что он тот человек, который "остро, крайне, радикально справедлив ко всему" и "будет стоять до конца".

"И в любую ситуацию, в которую я попаду, я всегда буду думать о том, что будет со мной, когда я выйду из этой ситуации. Я как минимум хочу выйти из такой ситуации таким, каким я в нее вошел, для меня это важно. Я имею в виду отношение людей ко мне. Я внутренне себя не хочу потерять, я хочу, чтобы меня уважали люди", - отметил он.

"Если я пойду (на выборы президента Украины – ИФ), и если меня выберут, то я буду таким человеком, которого будут сначала обливать грязью, и это уже происходит, затем научатся уважать, а потом, потому что, по моему мнению, президент может быть максимум 5 лет, будут все плакать, когда я уйду", - сказал В.Зеленский.