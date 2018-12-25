Москва расширила список физических и юридических лиц Украины, подпадающих под санкции

Премьер РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что подписал постановление, которым расширил список физических и юрлиц Украины, подпадающих под российские ограничительные меры.

"Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен. Я подписал соответствующее постановление", - говорится в сообщении главы правительства в Twitter.

"Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России", - сообщил Д.Медведев.

1 ноября Д.Медведев подписал постановление о введении специальных экономических мер в отношении физических и юридических лиц Украины. Под санкции попали 322 физических лица и 68 юридических лиц.

Подписанным постановлением были введены специальные экономические меры, предусматривающие блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории РФ, а также запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России.

Санкции распространяются, в частности, на судей Конституционного суда Украины, депутатов Верховной рады 8-го созыва, крупных украинских предпринимателей, чиновников администрации президента Украины, руководителей исполнительной власти Украины и крупных украинских компаний. Юридические лица, подпадающие под санкции, контролируются крупнейшими бизнесменами Украины.

Как подчеркивалось в сопроводительном письме к постановлению, правительство РФ оставляет за собой право отмены вводимых мер "в случае отмены Украиной ограничительных мер, введенных в отношении российских граждан и юридических лиц".

При этом, согласно документу, Минпромторгу и Минэкономразвития РФ было поручено "обеспечить сбалансированность товарных рынков и предотвращение негативного влияния специальных экономических мер" в отношении Украины на деятельность российских организаций.

Одновременно Минфин был назначен ответственным органом по направлению в правительство предложений об изменении перечней подпавших под санкции украинских юридических и физических лиц, а также о предоставлении временных разрешений на проведение определенных операций.