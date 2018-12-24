Нардеп Деревянко вышел из политического партнерства с Саакашвили

Внефракционный народный депутат Юрий Деревянко принял решение выйти из партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили и намерен продолжить политическую деятельность в партии "Воля".

"Я принял решение – прекратить партнерство с Михаилом Саакашвили в политической партии "Рух новых сил Михаила Саакашвили" и выйти из этой партии", - цитирует слова Ю.Деревянко пресс-служба парламентария в понедельник.

В сообщении отмечается, что такое же решение приняли 19 областных команд "Руха новых сил" Михаила Саакашвили и 90% депутатов местных советов. Далее политическая команда продолжит политическую деятельность в партии "Воля".

По информации пресс-службы, решение об этом было принято во время форума команды Ю.Деревянко, который состоялся в Киеве 24 декабря при участии около 450 представителей из 100 городов Украины.

Политик отметил, что ключевой причиной его выхода из партнерства с М.Саакашвили стало расхождение в приоритетах.

"За этот год я приложил много усилий, чтобы наша команда становилась настоящей мощной политической силой, которая способна вести за собой украинское общество и формировать новую повестку дня страны. Но это невозможно при такой позиции партнеров. Люди из моей команды неоднократно требовали от меня жестких действий в этой ситуации. Но, к сожалению, по результатам всех наших последних встреч окончательно стало понятно, что для Михаила Саакашвили приоритетом является Грузия (и это можно понять, это естественно), а для меня приоритетом всегда была и есть – Украина ", - заявил Ю.Деревянко.

Он подчеркнул, что дальше его команда будет самостоятельно воплощать все, что задумали, и одержать победу. "И для этого мы имеем все: идею, команду, готовность бороться и побеждать!" - сказал нардеп.

Ю.Деревянко подчеркнул, что его команда должна достойно пройти первый и второй тур президентских выборов в Украине.

"Сразу после этого начинается избирательная кампания в парламент, в фокусе внимания держим местные выборы, нас должно становиться все больше и больше", - призвал Ю.Деревянко.

Пресс-служба политика напоминает, что партия "Воля" была создана активистами "Гражданского сектора евромайдана" в 2014 году, а 19 апреля 2017 партия "Воля" объединилась с партией "Рух новых сил".