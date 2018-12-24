Политика

15:01 24.12.2018

Внеочередные выборы в Израиле намечены на апрель 2019 года

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Внеочередные выборы в Израиле намечены на апрель 2019 года

Внеочередные выборы в Израиле пройдут в апреле следующего года, сообщила в понедельник израильская газета "Джерузалем пост".

"Израиль будет готовиться к национальным выборам в апреле", - приводит издание выдержки из заявления правящей коалиции.

Агентство "Блумберг" сообщает, что анонимное голосование о дате проведения досрочных выборов было проведено в израильском парламенте ранее в понедельник.

Очередные выборы в Израиле по плану должны были состояться в ноябре 2019 года.

В настоящее время правительственная коалиция сформирована партиями "Ликуд", "Кулану", "Еврейский дом", ШАС и Яхадут ха-Тора.

Теги: #выборы #израиль
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