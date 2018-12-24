Лукашенко: РФ отвергла все предложения Беларуси по компенсации за налоговый маневр

Москва отвергла все предложения Минска по ценам на газ и по компенсации за налоговый маневр, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

"В середине этого года мы должны были начать и закончить к концу года вопросы по ценам на газ - мы в Питере договаривались с Владимиром Владимировичем (Путиным - ИФ) - решить вопросы нефтяные в связи с налоговым маневром в Российской Федерации. Однако на все наши предложения Россия не пошла, и эти сроки фактически сорваны", - заявил А.Лукашенко в понедельник на совещании по актуальным вопросам сотрудничества с Россией.

Президента цитирует госагентство "БелТА".

По словам А.Лукашенко, на предстоящих 25 декабря переговорах "наша часть делегации и российская должны будут ответить на вопрос, почему принятое двумя президентами решение не было исполнено в этом году".

Белорусский президент отметил, что по газу на предстоящий год цены урегулированы. "Пусть это в два раза дороже, чем в России. Но вот уже три года подряд, включая 2019-й, - мы договорились о ценообразовании", - заметил он.

"Что касается цен на нефть, ситуация изменилась три года назад. В течение этих трех лет из-за налогового маневра мы потеряли почти $4,5 млрд. Мы понимаем, что в ближайшие годы, примерно до 2024 года, понесем потерь еще на $10,5 млрд", - сказал президент.

"Мне лично было жестко обещано: мы (Россия - ИФ) никогда не пойдем на ухудшение экономической ситуации в Беларуси, и мы компенсируем потери от налогового маневра", - заявил белорусский лидер.

"Это были обещания. Мы понимали и готовы были вести переговоры. Вроде бы вы на уровне двух правительств посчитали все, было принято решение", - продолжил он.

Глава государства также отметил, что было и заявление первого вице-премьера России Антона Силуанова, который вел соответствующие переговоры, что потери Беларуси немалые, и российская сторона была готова компенсировать эти потери за счет бюджета. "И потом вдруг все остановилось. Я хотел бы получить ответ на вопрос: почему остановились эти переговоры, когда в принципе все было готово для принятия решения даже на союзном совмине в Бресте?" - сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что вариантов в ходе предстоящих переговоров в Кремле по решению тех или иных вопросов много, но белорусская сторона должна четко обозначить и отстаивать свою позицию.

В целом президент назвал предстоящие переговоры в Москве непростыми. В преддверии переговоров он предложил обсудить дальнейшее движение в решении интеграционных вопросов, непреклонно уважая суверенитет двух стран и особенно выбор народов - россиян и белорусов.

По налоговому маневру стороны рассматривали два варианта компенсации - снижение стоимости нефти для Беларуси или прямой межбюджетный трансферт. В Минске рассчитывали на согласование и утверждение механизма не только на 2019 год, но и на весь период реализации налогового маневра в РФ, то есть до 2024 года включительно.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на прошедшем 13 декабря в Бресте заседании союзного совмина озвучил новую позицию российской стороны, которая предусматривает готовность Минска к "глубокой интеграции" перед решением о предоставлении со стороны РФ дальнейших преференций.

А.Лукашенко расценил такую позицию как угрозу суверенитету Беларуси. "Если нас хотят поделить на области и впихнуть в Россию - этого не будет никогда", - сказал президент 14 декабря на пресс-конференции для российских СМИ в Минске.