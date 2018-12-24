Политика

11:33 24.12.2018

Кандидаты от БПП победили в 52 из 78 ОТГ по всей Украине, заявляют в партии

2 мин читать

В Украине на выборах в объединенных территориальных громадах (ОТГ), которые состоялись 23 декабря, кандидаты от партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность"" одержали победу в 52 громадах из 78, сообщает партия БПП.

"Всего победу получают 52 кандидата от партии "БПП "Солидарность". Среди наших победителей 30 кандидатов – выдвинуты партией и самовыдвиженцы-члены партии, 21 – самовыдвиженцы, которые шли при поддержке партии", - сообщает пресс-служба партии в понедельник.

По информации БПП, их кандидаты возглавят больше всего громад в Черкасской области – 20, а также в Волынской области – 8, Львовской области – 3. В Киевской области БПП получила 100-процентный результат: 4 из 4 громад возглавят кандидаты от БПП.

"Результаты других политических сил: ВО "Батькивщина" – 5 ОТГ, Аграрная партия – 2, "УКРОП" – 2, ВО "Свобода" – 1, "Самопомич" – 1, "Народная партия" – 1 ОТГ", - сообщили в БПП.

Также в партии отмечают, что по предварительным данным подсчета 75% голосов, БПП получила 370 мандатов депутатов ОТГ.

"Другие партии ВО "Батькивщина" – 322, Аграрная партия – 83, Радикальная партия – 43, "УКРОП" – 68, "Народный фронт" – 27 депутата – самовыдвиженцы – 191"", - сообщают в БПП.

Как отмечается, всего на местных выборах были избраны 782 главы ОТГ. Председатели БПП возглавили 389 громады (или 49,7%).

"Реформа децентрализации перешла свой Рубикон. Все больше украинцев становятся активными сторонниками децентрализации. Все больше новых историй успеха. Все больше настоящих лидеров громад, которым доверяют люди. Если два года назад объединены громады начали ремонтировать сады, дороги, ФАПы, то теперь они открывают новые производства, создают новые рабочие места, привлекают инвестиции от международных партнеров. В громадах строят солнечные электростанции, закладывают фруктовые сады, открывают перерабатывающие цеха, пекарни, экопарки и другие масштабные проекты", - заявил народный депутат из фракции БПП Сергей Березенко.

Первые местные выборы состоялись в воскресенье, 23 декабря, в 78 объединенных территориальных громадах (9 городских, 16 поселковых, 53 сельских) в 13 областях Украины.

Теги: #отг #выборы
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Представители "Батькивщины" набрали 35,7% на выборах депутатов ОТГ, заявляет Тимошенко

Кандидаты о БПП побеждают на выборах в 65% ОТГ – пресс-служба партии

Кандидаты о БПП побеждают на выборах в 40% ОТГ

В Украине проходят выборы в 78 ОТГ в 13 областях

Под санкции подпали работавшие на Дерипаску, подозреваемые в атаке в Солсбери, взломе WADA и вмешательстве в выборы - Минфин США

Шоумен Зеленский не выйдет во второй тур выборов президента, считает социолог Бекешкина

В Евросоюзе ожидают, что Украина обеспечит избирательные права переселенцев на выборах в 2019 – Мингарелли

Томенко и Катеринчук поддержали кандидатуру Гриценко на выборах президента Украины

Тимошенко, Порошенко и Гриценко являются лидерами президентского рейтинге во Львовской области – опрос "Рейтинга"

Американские эксперты подготовили для сената новый ответ о "российском вмешательстве" в выборы в пользу Трампа

ПОСЛЕДНЕЕ

Отношения между Москвой и Киевом могут ухудшиться – генсек ОБСЕ

Порошенко почтил память Вячеслава Черновола

Патрик Шанахан с 1 января будет исполнять обязанности главы Пентагона – Трамп

Порошенко подписал закон о расширении перечня бойцов за независимость Украины со статусом УБД

Резолюция Генассамблеи ООН по Крыму является очередным свидетельством твердой поддержки Украины международным сообществом – МИД

Порошенко приветствует резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму

Эрдоган лично пообещал Трампу, что Турция завершит уничтожение ИГ

Трамп не поедет отдыхать во Флориду из-за кризиса вокруг бюджета

Генассамблея ООН осудила нарушение прав человека в Крыму

Представитель США в коалиции подал в отставку из-за вывода войск из Сирии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА