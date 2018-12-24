Политика

11:32 24.12.2018

Представители "Батькивщины" набрали 35,7% на выборах депутатов ОТГ, заявляет Тимошенко

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Партия "ВО "Батькивщина" заявляет о своей победе на выборах депутатов объединенных территориальных громад (ОТГ), которые состоялись в воскресенье.

"По выборам депутатов объединенных территориальных громад, которые шли от партий, а не самовыдвижением, результат следующий ... Абсолютное первое место, с большим отрывом, с результатом 35,7% заняла партия "Батькивщина". На втором месте с результатом 22,7% - "Блок Петра Порошенко". Очень хороший результат получила "Аграрная партия" и заняла третье место с результатом 8,3%", - сообщила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

Она напомнила, что в минувшее воскресенье прошла седьмая волна выборов в ОТГ.

Лидер "Батькивщины" заявила о многочисленных, по ее убеждению, организованных властью, нарушениях на выборах в ОТГ: фальсификациях, подкупе и т.д.

По ее словам, в частности, большое количество людей без соответствующих медицинских справок голосовали на дому.

Политик отметила, что кандидатов-самовыдвиженцев на должности главы ОТГ принуждали баллотироваться от БПП.

Вместе с тем она отметила, что представители "Блока Петра Порошенко" вводят в заблуждение, когда заявляют о своих победах на выборах в ОТГ.

"Хочу немного разъяснить ситуацию. Дело в том, что вовремя выборов в объединенные территориальные громады избираются главы ОТГ - как мэры - которые в большинстве своем повально идут самовыдвижением. И только те, кого сломали через колено и которых поставили под уголовные дела идут от власти, потому что у них просто выхода другого нет. И этих принужденных людей - кандидатов на глав объединенных территориальных громад, которые вынуждены были вопреки здравому смыслу идти от власти, и которые набрали голоса, они в БПП демонстрируют как свою победу", - пояснила Ю.Тимошенко.

Всего 23 декабря проходили выборы глав и депутатов в 78 ОТГ в 13 регионах Украины.

Теги: #тимошенко #отг #выборы
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