Политика

09:53 24.12.2018

Порошенко почтил память Вячеслава Черновола

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Президент Украины Петр Порошенко почтил память украинского политика и диссидента Вячеслава Черновола, которому в этот день исполнился бы 81 год.

"Во время выпускного вечера в университете пошел на Владимирскую горку и дал клятву, что всю жизнь буду бороться за Украину", - процитировал президент Украины слова В.Черновола на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

П.Порошенко напомнил, что "политику, диссиденту, борцу за свободу и независимость Украины, выдающемуся украинцу Вячеславу Черноволу сегодня исполнился бы 81 год".

"Помним!" – добавил глава Украинского государства.

Теги: #черновол #порошенко
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