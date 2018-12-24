Порошенко почтил память Вячеслава Черновола

Президент Украины Петр Порошенко почтил память украинского политика и диссидента Вячеслава Черновола, которому в этот день исполнился бы 81 год.

"Во время выпускного вечера в университете пошел на Владимирскую горку и дал клятву, что всю жизнь буду бороться за Украину", - процитировал президент Украины слова В.Черновола на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

П.Порошенко напомнил, что "политику, диссиденту, борцу за свободу и независимость Украины, выдающемуся украинцу Вячеславу Черноволу сегодня исполнился бы 81 год".

"Помним!" – добавил глава Украинского государства.