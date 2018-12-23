Политика

19:07 23.12.2018

В Белом доме не исключают, что "шатдаун" продлится до первых чисел января

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В Белом доме не исключают, что "шатдаун" продлится до первых чисел января

Конгрессу США, возможно, не удастся в этом году урегулировать разногласия по поводу бюджета, заявил в воскресенье директор Административно-бюджетного управления Мик Малвейни.

"Я думаю, что события в ближайшую пару дней будут развиваться не слишком быстро. На мой взгляд, вполне возможно, что "шатдаун" (приостановка работы ряда федеральных структур в связи с отсутствием бюджета - ИФ) продержится и после 28 декабря - до начала работы конгресса нового созыва", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Планируется, что приостановленные в субботу переговоры по бюджету в Вашингтоне возобновятся 27 декабря. Конгресс соберется в новом составе 3 января. Работа части американских федеральных учреждений приостановлена до одобрения бюджета.

Камнем преткновения при обсуждении бюджета стало требование президента США Дональда Трампа выделить $5 млрд на строительство стены на границе с Мексикой.

В воскресенье Д.Трамп в Twitter в очередной раз заявил, что не видит альтернатив данному проекту, призванному, среди прочего, помочь в борьбе против нелегальной иммиграции.

Теги: #бюджет #сша
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