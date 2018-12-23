Резолюция Генассамблеи ООН по Крыму является очередным свидетельством твердой поддержки Украины международным сообществом – МИД

Министерство иностранных дел Украины приветствует принятие 22 декабря 2018 года Генеральной Ассамблеей ООН инициированного Украиной проекта ежегодной резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина".

"Это решение является очередным свидетельством твердой поддержки международным сообществом необходимости соблюдения прав человека на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь. Генассамблея констатировала, что ситуация с правами человека на украинском полуострове стремительно ухудшается, а Российская Федерация продолжает, несмотря на призывы международного сообщества, грубо нарушать собственные обязательства страны-оккупанта. Делегации осудили невыполнение Российской Федерацией положений предыдущих резолюций Генассамблеи 71/205 и 72/190, одобренных в 2016 и 2017 годах соответственно", - говорится в заявлении МИД Украины.

МИД Украины отмечает, что страны также осудили продолжающиеся незаконные аресты, обыски, задержания, исчезновения и избиения активистов, которые стали обычной практикой в оккупированном Крым.

Киев потребовал от государства-агрессора прекратить на временно оккупированной ею территории произвола и обеспечить соблюдение международного права, освободить всех незаконно удерживаемых, в том числе политических заключенных Олега Сенцова, Владимира Балуха и Эмира Усеин Куку.

"Важно также подчеркнуть, что резолюция обращается ко всем странам и международным организациям отражать Крым как временно оккупированную территорию Украины", - говорится в заявлении МИД.

В Украине искренне благодарны каждому государству, которое отдало свой голос за резолю