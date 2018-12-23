Политика

12:51 23.12.2018

Резолюция Генассамблеи ООН по Крыму является очередным свидетельством твердой поддержки Украины международным сообществом – МИД

1 мин читать
Резолюция Генассамблеи ООН по Крыму является очередным свидетельством твердой поддержки Украины международным сообществом – МИД

Министерство иностранных дел Украины приветствует принятие 22 декабря 2018 года Генеральной Ассамблеей ООН инициированного Украиной проекта ежегодной резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина".

"Это решение является очередным свидетельством твердой поддержки международным сообществом необходимости соблюдения прав человека на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь. Генассамблея констатировала, что ситуация с правами человека на украинском полуострове стремительно ухудшается, а Российская Федерация продолжает, несмотря на призывы международного сообщества, грубо нарушать собственные обязательства страны-оккупанта. Делегации осудили невыполнение Российской Федерацией положений предыдущих резолюций Генассамблеи 71/205 и 72/190, одобренных в 2016 и 2017 годах соответственно", - говорится в заявлении МИД Украины.

МИД Украины отмечает, что страны также осудили продолжающиеся незаконные аресты, обыски, задержания, исчезновения и избиения активистов, которые стали обычной практикой в оккупированном Крым.

Киев потребовал от государства-агрессора прекратить на временно оккупированной ею территории произвола и обеспечить соблюдение международного права, освободить всех незаконно удерживаемых, в том числе политических заключенных Олега Сенцова, Владимира Балуха и Эмира Усеин Куку.

"Важно также подчеркнуть, что резолюция обращается ко всем странам и международным организациям отражать Крым как временно оккупированную территорию Украины", - говорится в заявлении МИД.

В Украине искренне благодарны каждому государству, которое отдало свой голос за резолю

Теги: #мид #крым #резолюция #оон
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Порошенко приветствует резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму

Генассамблея ООН осудила нарушение прав человека в Крыму

Климкин: Наши дипломаты продолжат утверждать имидж Украины - защитницы ценностей европейского и трансатлантического сообщества

В Крыму российские оккупанты строили новую волну арестов крымских татар, мстя им за поддержку пленных украинских моряков - Чубаров

Генассамблея ООН призвала освободить украинских военнопленных моряков и прекратить аннексию Крыма – резолюция

Турчинов о словах главы МИД РФ о якобы запланированном наступлении Украины: Это бред сивого мерина

Лавров обвиняет Киев в подготовке провокации на границе с Крымом

Порошенко готов внести в Раду предложения об изменении Конституции Украины касательно Крымскотатарской автономии

Порошенко: 17 декабря в ГА ООН будут рассматривать украинский проект резолюции о милитаризации Черного и Азовского морей

РФ торгует с африканскими странами оружием и энергоносителями в обмен на поддержку в ООН - Болтон

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко подписал закон о расширении перечня бойцов за независимость Украины со статусом УБД

В Украине проходят выборы в 78 ОТГ в 13 областях

Эрдоган лично пообещал Трампу, что Турция завершит уничтожение ИГ

Трамп не поедет отдыхать во Флориду из-за кризиса вокруг бюджета

Представитель США в коалиции подал в отставку из-за вывода войск из Сирии

Дуда назвал кандидатуру нового посла Польши в Украине

Трамп не сомневается в способности Турции и других стран региона завершить разгром террористов в Сирии

Богомолец рассказала, что в "БПП" ей предложили сложить мандат

Трамп проведет встречу в Белом доме по безопасности на границе

Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ (МП)

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА