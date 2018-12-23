Политика

12:19 23.12.2018

Порошенко приветствует резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму

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Порошенко приветствует резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму

Российская Федерация должна выполнить требования международного права - освободить Крым и всех украинских граждан, незаконно лишенных свободы, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Россия, как государство-агрессор, должна выполнить требования международного права - освободить Крым и вернуть домой незаконно лишенных свободы украинских граждан", - написал П.Порошенко в своем микроблоге в Твиттере в воскресенье.

Он поблагодарил международных партнеров за мощную поддержку, подчеркнув, что "борьба за Крым продолжается" и "Крым - это Украина!".

П.Порошенко напомнил, что за последние два месяца в Генеральной ассамблее ООН приняты две сверхважные резолюции по Крыму, которые дают России четкий сигнал: "международное сообщество не будет мириться с нарушениями прав человека и милитаризацией оккупированного полуострова".

Как сообщалось, Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о нарушении прав человека в Крыму. За принятие документа проголосовало 65 стран, против - 27, воздержалось - 70 .

Теги: #крым #резолюция #порошенко #оон
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