Политика

10:51 23.12.2018

Эрдоган лично пообещал Трампу, что Турция завершит уничтожение ИГ

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Эрдоган лично пообещал Трампу, что Турция завершит уничтожение ИГ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично заверил президента США Дональда Трампа, что турецкие военные завершат уничтожение террористической группировки ИГ после вывода американских войск с сирийской территории, сообщает телеканал NBC News.

Высокопоставленный сотрудник Белого дома пояснил, что обещание было дано во время телефонного разговора. "Как ваш друг я обещаю, что это (ликвидация ИГ - ИФ) будет сделано", - приводит собеседник телеканала слова турецкого президента.

Другой источник в американской администрации подтвердил NBC News, что Р.Т.Эрдоган действительно пообещал, что Турция справится с террористами ИГ, остающимися на севере Сирии, однако для этого Анкаре необходимо получить возможность беспрепятственно проводить военные операции в данном регионе.

Согласно некоторым оценкам, в настоящее время в Ираке и Сирии остаются около 30 тыс. боевиков ИГ.

Ранее на этой неделе Д.Трамп объявил о решении вывести военнослужащих США из Сирии. Он заверил, что другие страны смогут самостоятельно уничтожить остающихся террористов в Сирии.

Теги: #сша #турция #антитеррор
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