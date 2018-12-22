Политика

23:13 22.12.2018

Дуда назвал кандидатуру нового посла Польши в Украине

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Дуда назвал кандидатуру нового посла Польши в Украине

Послом Польши в Украине вместо Яна Пекло может стать нынешний заместитель министра иностранных дел Бартош Цихоцкий, сообщил польский президент Анджей Дуда.

"Президент Польши Дуда сообщил, что существует предложение назначить на должность польского посла в Украине нынешнего вице-министра иностранных дел Бартоша Цихоцкого", - говорится в сообщении "Польского радио".

А.Дуда также назвал причины отзыва посла Яна Пекло: "Решающими были разные причины".

"Следует помнить, что ходатайство по этому делу (увольнение посла – ИФ) подал министр иностранных дел, поэтому мое решение было ответом на обращение министра иностранных дел", - отметил он.

"Я признал доводы, на которые указал министр иностранных дел, что там нужна большая динамика в действиях, чем та, которую представляет прежний посол", - добавил польский президент.

А.Дуда отметил, что в Украине приближаются президентские выборы, а это означает "очень горячее время". По его словам, "Есть предложение, чтобы туда поехал Б.Цихоцкий, который является вице-министром иностранных дел; поэтому, фактически, это усиление этого политического представительства, а также укрепление отношений с Министерством иностранных дел", - объяснил он.

Теги: #дуда #посол #польша #украина
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