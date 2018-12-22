Политика

20:03 22.12.2018

Богомолец рассказала, что в "БПП" ей предложили сложить мандат

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Богомолец рассказала, что в "БПП" ей предложили сложить мандат

Народный депутат Украины Ольга Богомолец рассказала, что представители фракции "Блок Петра Порошенко" предлагали ей сложить мандат.

"Так вот, Блок Петра Порошенко, в котором мне предлагали сложить мандат, - я их послала очень далеко и сказала: извините, меня украинские люди привели в парламент, за меня на предыдущих выборах президента проголосовали почти 400 тыс. украинцев, которые мне доверяют, интересы которых я отстаиваю. Поэтому вы не дождетесь, чтобы я сложила мандат. Я буду делать все, чтобы сохранить жизнь каждого украинца ", - заявила О.Богомолец в эфире на одном из украинских телеканалов.

Кроме того, нардеп отметила, что она не голосовала за П.Порошенко на предыдущих выборах президента.

"Я не голосовала за Порошенко, я считаю, что люди бизнеса вообще не должны быть у власти, чтобы у них не было бизнес-партнеров. Но так случилось, что украинский народ избрал действующего президента во время войны. Именно поэтому я встала и пошла работать, чтобы сделать Военно-медицинскую доктрину, и я не могла тогда представить, что мне это не дадут сделать. Но я продолжаю бороться, и хочу вам сказать, что значительно труднее быть во фракции и критиковать ее внутри, не голосовать за позорный бюджет, за неправильные вещи, которые делаются и поддерживать правильные", - заявила О.Богомолец. 

Как сообщалось, О.Богомолец ранее заявляла о своем намерении баллотироваться на пост президента Украины, выборы которого пройдут в марте 2019 года. По ее словам, "она будет для украинцев не только гарантом Конституции, а и гарантом справедливости". 

Теги: #богомолец #бпп #украина #мандат
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