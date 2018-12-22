Политика

19:39 22.12.2018

Трамп проведет встречу в Белом доме по безопасности на границе

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Трамп проведет встречу в Белом доме по безопасности на границе

Президент США Дональд Трамп в субботу проведет встречу в Белом доме, где будут обсуждаются вопросы безопасности на границе.

"Будет ланч в Белом доме с большой группой по вопросам безопасности границы", - написал он в Twitter.

В субботу в США некоторые госучреждения приостановили работу, поскольку демократам и республиканцам не удалось решить разногласия по законопроекту о бюджете из-за финансирования проекта стены на границе с Мексикой.

Теги: #президент #сша #граница #встреча
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Интерфакс-Украина
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