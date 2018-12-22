Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ (МП)

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, обязывающий Украинскую православную церковь (Московского патриархата) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).

Как сообщается на официальном сайте главы Украинского государства в субботу, речь идет об одобренном Радой 20 декабря законе "О внесении изменений в закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях" относительно названий религиозных организаций, которые входят в структуру религиозной организации, руководящий центр которой находится за пределами Украины в государстве, которая законом признана осуществившей военную агрессию против Украины и/или временно оккупировала часть территории Украины".

"Люди имеют конституционное право свободного выбора вероисповедания. Отмеченные изменения в закон создают лучшие условия для реализации такого права для тех, кто будет решать, к какой же православной юрисдикции принадлежать. То ли ко вновь созданной автокефальной Православной Церкви Украины, то ли к той церкви, которая настаивает на сохранении своей связи и зависимости от РПЦ", - отметил П.Порошенко, подписывая закон.

Президент отметил, что "выбор легче делать, когда все вещи названы своими именами". "Реализация закона даст гражданам всю полноту информации", - подчеркнул он.

По словам П.Порошенко, изменения в закон придерживаются принципа свободы вероисповедания и равенства всех конфессий, никакого ограничения конституционных прав граждан не будет.

Как сообщалось, Верховная Рада 20 декабря приняла в целом закон, обязывающий УПЦ (МП) в своем названии указать принадлежность к РПЦ. Соответствующий законопроект №5309 за основу и в целом поддержали 240 народных депутатов.

Документ предусматривает, что религиозная организация, входящая в структуру религиозной организации с центром в государстве, совершившем военную агрессию против Украины и временно оккупировавшем ее территорию, обязана в названии отображать принадлежность к такой религиозной организации за пределами страны. Такая религиозная организация в Украине будет обязана в своем уставном названии полностью указывать название той организации, частью которой она является, и центр которой находится за пределами Украины, с допустимым добавлением слов "в Украине".

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий в тот же день подписал закон и направил его на подпись президента.

В УПЦ (МП) обратились к президенту Украины П.Порошенко с просьбой применить право вето к данному закону. "Считаем этот закон антиконституционным и намерены защищать свои права всеми законными способами. Обращаемся к президенту Украины применить к этому закону право вето", - сказано в заявлении юридического отдела УПЦ (МП).

Закон вступит в силу с момента его публикации. После вступления в силу закона центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере религии, должен провести религиоведческую экспертизу зарегистрированных уставов религиозных организаций. Если будут установлены обстоятельства, регулируемые данным законом, этот госорган обязан через официальное издание "Урядовый курьер" проинформировать о них соответствующую религиозную организацию.