Политика

12:11 22.12.2018

Порошенко: Каждый успех украинских дипломатов в противостоянии российской агрессии – это сохраненные жизни бойцов на передовой

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Порошенко: Каждый успех украинских дипломатов в противостоянии российской агрессии – это сохраненные жизни бойцов на передовой

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинских дипломатов с профессиональным праздником, отметив их профессионализм и успехи в борьбе с российской агрессией.

"Почти пять лет бок о бок с украинским войском вы противостоите российской агрессии. Каждый ваш успех на дипломатической ниве - это сохраненные жизни наших героев на передовой. Каждая ваша договоренность об укреплении поддержки Украины - это усиление нашей устойчивости на фронте и восходящего развития в интересах европейского будущего государства", - говорится в поздравлении главы государства.

П.Порошенко подчеркнул, что дипломатическое слово "полностью разбивает выдумки российской пропаганды", а аргументы укрепляют проукраинскую глобальную коалицию.

"Где бы ни проявил себя российский яд, там всегда на страже украинский дипломат, даже если речь идет о защите украинской автокефалии", - указал президент.

По его словам, современная украинская дипломатия научилась умело работать и в интересах укрепления международной поддержки развития Украинского государства.

"Своевременно и умело примененные нашими дипломатами решения - это новые рынки для украинских экспортеров и улучшения благосостояния для наших граждан. Это настойчивая реализация государственного курса на интеграцию в ЕС и НАТО. Этот рост международного престижа украинского паспорта и уникальные возможности открывать мир. Это надежная защита интересов украинцев за рубежом и продвижение украинской культуры в мире", - подытожил П.Порошенко.

Теги: #порошенко
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