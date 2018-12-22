Климкин: Наши дипломаты продолжат утверждать имидж Украины - защитницы ценностей европейского и трансатлантического сообщества

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркивает важность работы украинских дипломатов, особенно в контексте защиты ценностей европейского и трансатлантического сообщества.

"Мы и в дальнейшем будем работать над расширением и укреплением мощной международной коалиции, которая поддерживает Украину, утверждать имидж Украины как страны, которая защищает ценности всего европейского и трансатлантического сообщества и является его интегральной частью. В этом понимании европейская и евроатлантическая интеграция, которые являются нашими стратегическими приоритетами, органично соединились с приоритетом победы над агрессивной политикой Кремля", - говорится в поздравлении П.Климкина по случаю Дня дипломатической службы Украины.

Кроме того, на своей странице в Фейсбуке глава МИД написал, что украинские дипломаты за последние годы стали другими. "В новой украинской реальности рождается новая украинская дипломатия: динамическая, открытая и креативная. Поэтому нам всем критически важно не останавливаться в своих поисках, в своей работе и саморазвитии", - подчеркнул он.

П.Климкин напомнил, что призвание дипломатов – "представлять, защищать, содействовать".

Поздравил украинских дипломатов и премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Он отметил, что нынешние вызовы обязывают к четкой и взвешенной внешней политике.

"Гибридная война, которую ведет в настоящее время Россия против нашего государства, требует мобилизации всех политико-дипломатических ресурсов, которые мы имеем. Сегодняшние вызовы обязывают нас соблюдать четкую, взвешенную и понятную для наших партнеров внешнюю политику. На плечи украинских дипломатов ложится трудная задача по донесению к мировой общественности украинской позиции и одновременно развенчание мифов вражеской пропаганды", - говорится в поздравлении главы правительства.

По словам В.Гройсмана, украинские дипломаты проводят действительно титаническую работу на всех доступных площадках. "Многочисленные проекты Украины с нашими западными партнерами свидетельствуют об успешности этих усилий и результативности нашей внешней политики. Подписанию какого-либо важного межгосударственного соглашения или внедрению какого-либо совместного проекта предшествует длительная, кропотливая и сложная работа дипломатов. Применение международных санкций против государства-агрессора стало возможным благодаря блестящей дипломатической работе украинской стороны", - подытожил он.