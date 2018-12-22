Трамп не доволен работой главы ФРС и обдумывает его увольнение

Президент США Дональд Трамп обсуждал в узком кругу возможность уволить председателя ФРС Джерома Пауэлла после недавнего решения о повышении ставки, сообщает Bloomberg со ссылкой на четыре источника.

"Однако президент много раз за последние несколько дней в конфиденциальных беседах обсуждал увольнение Пауэлла", - цитирует агентство двух своих источников.

По данным агентства, советники Д.Трампа не уверены наверняка в том, что президент действительно пойдет на такой шаг, а также они надеются на то, что его недовольство работой председателя ФРС рассеется после праздников. В США 25 декабря отмечают католическое Рождество.

Также, агентство отмечает, некоторые советники президента США предупредили его о том, что увольнение Дж.Пауэлла было бы "катастрофическим шагом".

Ни в Белом доме, ни в ФРС агентству не прокомментировали эту информацию.

Bloomberg подчеркивает, что жалобы и недовольство Д.Трампа на членов его администрации часто являются первым шагом к их увольнению, как было с бывшим генпрокурором Джеффом Сешнсом, экс-госсекретарем Рексом Тиллерсоном и нынешним главой аппарата Белого дома Джоном Келли.

Агентство уточняет, что "не ясно, какие правовые полномочия есть у президента, чтобы уволить Пауэлла". Оно цитирует Закон о федеральном резерве США, в котором говорится, что управляющие ФРС могут быть "отстранены от занимаемой ими должности по той или иной причине президентом". Поскольку председатель управляющего совета ФРС также является управляющим, то правила должны распространяться и на него. Тем не менее, формулировки являются недостаточно конкретными в юридическом отношении, отмечает Bloomberg.

В октябре Д.Трамп заявил, что "может быть, он будет сожалеть" о решении выдвинуть кандидатуру Дж.Пауэлла на этот пост. На протяжении нескольких последних месяцев президент США критикует повышение ставок ФРС.

Ранее сообщалось, что Федеральная резервная система (ФРС) по итогам заседания 18-19 декабря приняла решение повысить процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов - до 2,25-2,50% годовых.