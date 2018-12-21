Порошенко о продлении санкций против РФ: Настоящая битва еще впереди

Президент Украины Петр Порошенко приветствует продление Европейским Советом санкций против РФ за агрессию на востоке Украины и ВТО же время подчеркивает, что "настоящая битва - впереди".

"Символично, что накануне Рождества и Нового Года Совет ЕС принял решение о продлении экономических и секторальных санкций против России за агрессию на Донбассе… После моих встреч в Брюсселе на полях Европейского Совета на прошлой неделе верил, что проукраинское единство в ЕС остается непреклонным, а цена агрессии для Кремля и далее будет расти", - написал П.Порошенко в своем микроблоге в соцсети Twitter в пятницу.

"Однако настоящая битва еще впереди, потому что Кремль активно готовится к следующему избирательному году, а именно попытке реванша в Украине и созданию Европы альтернативных ценностей. Должны укреплять наше единство и солидарность во имя мира и безопасности на Европейском континенте", - добавил глава государства.

Как сообщалось, совет ЕС в пятницу решил продлить экономические санкции в отношении РФ на полгода. После публикации в "Официальном журнале" ЕС решение о продлении истекающих 31 января 2019 года санкций вступит в силу.

Эти ограничительные меры были первоначально введены 31 июля 2014 года сроком на один год "в ответ на действия России по дестабилизации ситуации в Украине". Они были усилены в сентябре 2014 года. 19 марта 2015 года Европейский совет связал срок действия санкций с полным выполнением Минских соглашений.

Последний раз эти ограничительные меры были продлены решением Совета ЕС 5 июля 2018 года до 31 января 2019 года.