Политика

18:18 21.12.2018

Совет ЕС решил продлить экономические санкции в отношении РФ на полгода

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Совет ЕС решил продлить экономические санкции в отношении РФ на полгода

Политическое решение Европейского Совета о продлении экономических санкций Евросоюза в отношении России оформлено в пятницу юридическим постановлением Совета ЕС.

На пресс-конференции на саммите ЕС 13 декабря председатель Европейского Совета Дональд Туск заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон "также представили информацию о состоянии выполнения Минских соглашений, и мы решили продлить экономические санкции против России, поскольку никакого прогресса достигнуто не было".

После публикации в "Официальном журнале" Европейского Союза решение о продлении истекающих 31 января 2019 года санкций вступит в силу.

Эти ограничительные меры были первоначально введены 31 июля 2014 года сроком на один год "в ответ на действия России по дестабилизации ситуации в Украине". Они были усилены в сентябре 2014 года. 19 марта 2015 года Европейский совет связал срок действия санкций с полным выполнением Минских соглашений.

Меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения.

Экономические санкции включают:

- ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых учреждений с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, в которых эти организации имеют мажоритарную долю и которые учреждены за пределами ЕС, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний;

- экспортный и импортный запрет на торговлю оружием;

- введение запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии;

- ограничение доступа России к отдельным, имеющим стратегическое значение, технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти.

Последний раз эти ограничительные меры были продлены решением Совета ЕС 5 июля 2018 года до 31 января 2019 года.

Теги: #санкции_против_рф #совет_ес #рф
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