Политика

17:28 21.12.2018

США поддерживают будущее вступление Украины в НАТО, но стороны пока не готовы к членству – Волкер

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США поддерживают будущее вступление Украины в НАТО, но стороны пока не готовы к членству – Волкер

США поддерживают будущее членство Украины в НАТО, но Киев и Альянс еще не готовы к этому, отмечает специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер.

"Мы поддерживаем будущее членство Украины в Альянсе и держим двери открытыми. И мы это сделали на недавней встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО, Украины и Грузии", - сказал он в интервью украинскому изданию "День".

"Украина еще не готова к членству. И НАТО также не готов достичь консенсуса относительно принятия в свой состав Украины", - добавил К.Волкер.

Он также отметил, что США хотели бы видеть движение в направлении членства Украины в Альянсе и поиск двусторонних договоренностей.

Теги: #сша #курт_волкер #нато
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