Политика

15:50 21.12.2018

Генсек НАТО объявил Россию одной из главных угроз альянсу

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Генсек НАТО объявил Россию одной из главных угроз альянсу

Приоритетами НАТО в условиях роста угроз в ближайшем будущем являются отношения с Россией, конфликт в Украине, терроризм и кибератаки, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Главная задача для НАТО в том, чтобы приготовиться к серии вызовов и угроз одновременно. Мы не можем позволить себе роскоши выбирать между терроризмом, кибератаками или более напористой Россией. Мы должны ответить на все эти вызовы сразу", - сказал Й.Столтенберг в интервью бельгийскому телеканалу RTBF.

Россия, по словам генсека НАТО, является одной из причин необходимости увеличения военных расходов альянса.

"Сочетание более усиленной России, которая незаконно аннексировала Крым и дестабилизирует восток Украины, с террористической угрозой - все это требует больше инвестиций", - объяснил Й.Столтенберг необходимость увеличения оборонных бюджетов стран НАТО.

Теги: #рф #йенс_столтенберг #нато #генсек_нато
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